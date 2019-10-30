Кабмин анонсировал закрытие больничных в онлайн-режиме, фото: pixabay

https://racurs.ua/n128770-kabmin-anonsiroval-zakrytie-bolnichnyh-v-onlayn-rejime.html

Ракурс

Закрыть больничный в Украине можно будет онлайн, заповнив электронную форму.

Loading...

О таких планах правительства в сфере медицины сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью «Экономической правде».

Для закрытия больничных листов гражданам не нужно будет являться в медучреждение, а можно будет сделать это удаленно. Кроме того, изменения якобы помогут избежать подделки больничных.

Дату введения инициативы Дубилет не назвал, но уточнил, что на текущем этапе реализовать планы относительно больничных не удастся.

По его словам, сейчас государство тратит большие средства на выплаты по поддельным больничным. После введения соответствующего реестра процесс получения больничного станет прозрачным.

В правительстве поддерживают и идею отмены медицинских справок. Речь идет о документации, которая требуется при приеме на работу или посещении различных социальных учреждений.

Ранее стало известно, какие услуги в медицине в 2020 году будут бесплатными. В частности, украинцы не будут платить за роды и лечение одного инсульта или инфаркта.