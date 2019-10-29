Инсульт головного мозга. Фото: Needpix

https://racurs.ua/2476-vozmemsya-za-golovu-kak-ukraina-sobiraetsya-lechit-insult-golovnogo-mozga.html

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От чего чаще всего умирает современный человек? Человечество научилось справляться с инфекционными заболеваниями, однако на смену эпидемиям пришли новые вызовы — инфаркты и инсульты головного мозга. К сожалению, все чаще приходится слышать, что эти болезни значительно помолодели.

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29 октября весь мир отмечает День борьбы с инсультом головного мозга. Как сегодня лечат это заболевание в Украине? Ведь оно все еще остается для многих приговором.

Согласно статистике, 30‒40% пациентов умирают на протяжении первого месяца после перенесенного острого инсульта головного мозга. Это одна из наихудших статистик в Европе и мире. В 2018 году при Минздраве была создана рабочая группа, начавшая разрабатывать стратегию по борьбе с этим заболеванием. Как обещают, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) с апреля 2020 года в рамках программы медицинских гарантий будет оплачивать лечение острого мозгового инсульта.

Инсульт головного мозга. Удручающая статистика

Официально в Украине происходит 96‒100 тыс. инсультов головного мозга ежегодно. Это втрое больше, чем инфарктов. По другим, эпидемиологическим подсчетам — около 150‒200 тыс. Ежегодно этот недуг уносит жизни 40 тыс. наших сограждан, по другим данным — 100 тыс. Самая высокая смертность в Украине — это инсульты.

Почему так происходит? «К сожалению, сегодня больные инсультом головного мозга лечатся в общеневрологических отделениях, — объясняет Николай Полищук, врач-нейрохирург, президент ОО «Украинская ассоциация борьбы с инсультом». — Мировая статистика свидетельствует, что если лечить в специализированных инсультных центрах, смертность существенно снижается. Главное — сокращается инвалидность, ведь сегодня каждый второй после инсульта остается зависимым инвалидом. К работе возвращаются не более 20%».

Украинская ассоциация борьбы с инсультом провела мониторинг. Как оказалось, в Украине насчитывается 500 отделений, принимающих больных с инсультами головного мозга. 300 из них не имеют надлежащих методов для нейровизуализации — КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография). Как отмечают специалисты, больницы без этого оборудования лечить инсульты не имеют права.

Знаете, как лечат инсульты головного мозга, например, в столице? По словам Николая Полищука, в Киеве, согласно действующему приказу, всех больных для диагностики направляют в Больницу скорой медицинской помощи, где есть круглосуточная нейровизуализация. Потом тех, кому нужен тромболизис, везут в больницы №1 и №3. Только тяжелые больные остаются в больнице скорой помощи. Это абсурд, ведь тратится драгоценное время, которое может стоить жизни.

Инсульт головного мозга всегда начинается внезапно. Нарушения речи, перекос лица, слабость в руке или ноге... Если есть такие признаки, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Чтобы разобраться, какой инсульт — геморрагический (кровоизлияние в мозг) или ишемический (то есть вызван тромбом, который закупорил мозговой кровеносный сосуд), необходима нейровизуализация. Лечением геморрагического инсульта занимаются нейрохирурги, оперируют гематомы. Больной с ишемическим инсультом — кандидат на тромболизис. Эта процедура похожа на обычную капельницу, тромб растворяют с помощью препарата — тромболитика. По статистике, около 70% всех инсультов ишемические, 30% — геморрагические. На сегодня очень много молодых людей столкнулись с ишемическими инсультами.

А теперь сравните. В Польше за год делают 25 тыс. тромболизисов, в Украине — 400. Всего в нашей стране за последние восемь лет проведено 3000 тромболизисов. Как отмечают специалисты, это мизерные цифры, которые никак не влияют на ситуацию. Уровень тромболизиса в популяции должен быть не менее 15%, тогда это повлияет на смертность и инвалидизацию.

Секрет успеха лечения инсульта головного мозга и примеры для подражания

Для успешного лечения инсультов головного мозга важна своевременная доставка пациента в инсультный центр в пределах терапевтического окна — это около 4,5 часов. Еще одна важная составляющая — доставка в правильную больницу — инсультный центр. Это специализированное отделение, которое занимается только инсультами и имеет необходимое оборудование для быстрой диагностики, тренированный персонал. Конечно, нужно также иметь чем лечить. Препарат номер один для лечения ишемических инсультов — это тромболитик.

В Украине есть примеры для подражания. Так, в Белой Церкви в 2016 году был создан современный инсультный центр с соответствующим оснащением, мультидисциплинарной командой специалистов.

«Мы перенаправили абсолютно все инсульты в наше учреждение, — делится опытом Людмила Липовенко, врач-невролог, заведующая инсультным блоком городской больницы в г. Белая Церковь. — Выделили телефон инсультного блока. Экстренная медицинская помощь, приехав на вызов и увидев инсульт, звонит на этот номер. Таким образом, инсультологи уже ждут пациента в приемном отделении. Пациенты с инсультом для экономии времени минуют приемное отделение. Если такой пациент является кандидатом на тромболитическую терапию, он вне очереди едет на КТ. В инсультном блоке проводится процедура тромболизиса».

Успешно и по-современному лечат инсульты в Виннице. В Полтаве в прошлом году заработал симуляционный центр, обучающий теоретическим и практическим навыкам специалистов, которые войдут в мультидисциплинарную команду инсультных центров. Как оказалось, у отечественных неврологов есть большие проблемы со знанием инсульта головного мозга. Это неудивительно, ведь в программе вузов этому заболеванию уделяется всего одно четырехчасовое занятие за все годы обучения!

Огромная проблема — государство закупает недостаточное количество тромболитика. Так, Белая Церковь за 2019 год получила всего 20 флаконов «Актилизе». Это дорогой препарат, который на одного человека стоит около 30 тыс. грн. Представьте себе: привезли пациента, врачи готовы сделать процедуру тромболизиса, но у пациента нет средств. В Белой Церкви в этом году провели 55 тромболизисов. 20 флаконов от государства — это лечение всего десяти больных.

19 500 гривен за инсульт головного мозга. Что обещает государство?

С апреля 2020 года НСЗУ будет финансировать каждый случай острого инсульта головного мозга. Как это будет происходить? По словам Оксаны Мовчан, замглавы Национальной службы здоровья Украины, ведомство введет специальные требования и будет платить за услугу лечения острого мозгового инсульта повышенный тариф. Это не значит, что любая больница, оказывающая данную услугу, получит такой тариф. Для этого больница должна иметь возможность вовремя диагностировать инсульт, а это невозможно сделать без средств нейровизуализации — КТ и МРТ.

«Тариф за пролеченный случай составит 19,5 тыс. грн, — говорят в НСЗУ. — В пределах тарифа покрывается подтверждение диагноза, непосредственно лечение, включая лекарства из Национального перечня, и реабилитация в остром состоянии. Этот тариф почти в три раза выше того, который платили в пределах медицинской субвенции», — отмечает Оксана Мовчан.

Чиновники уверяют, что составят маршруты скорых таким образом, чтобы пациенты получали помощь вовремя. Важная деталь — НСЗУ не только заплатит за медицинскую услугу, она еще и будет контролировать соблюдение договоров. Эта услуга полностью бесплатна, и больницы не могут требовать от пациентов деньги, говорят в НСЗУ. Что касается важной составляющей успешного лечения инсульта головного мозга — тромболитиков, то они закупаются по отдельной программе Минздрава. Если этих препаратов и дальше не будет хватать, то о каком качестве лечения может идти речь?

Инсульт головного мозга: предотвращаем катастрофу

Инсультов головного мозга можно избежать. Проверить риск и получить советы по его уменьшению можно, например, с помощью программы «Рискометр инсульта».

Как предотвратить катастрофу? Отдавать предпочтение натуральной пище, отказаться от употребления трансжиров и избытка сахара, бросить курить. Снизить риск инсульта головного мозга помогут регулярные физические нагрузки. Заметьте, что домашние хлопоты и передвижения по офису не засчитываются. «Поддержка нормальной массы тела (индекс массы тела меньше 25) и окружности талии (у женщин — менее 85 см, у мужчин — менее 102 см). Обязательно знать о себе важные вещи — уровень сахара, холестерина, его плохих и хороших составляющих (анализ называется липидограмма), артериального давления (не должен превышать 130/80, независимо от возраста)», — советует Анна Солощенко, врач-кардиолог высшей категории.