Пожары в Калифорнии распространяются благодаря погоде, которой еще не было в истории США, фото — AP

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Сильные пожары в Калифорнии распространяются благодаря погодным условиям, которых еще не было в истории США. На юго-востоке штата объявили экстремальный режим пожарной опасности.

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Любое возгорание, которое возникнет, будет распространяться очень быстро, — заявили в Твиттер Национальной метеорологической службе США.

Служба объявила красный (максимальный) режим пожарной опасности в Калифорнии. Здесь считают, что погодных условий, которые так сильно способствуют пожарам, не наблюдалось в новейшей истории.

Речь идет о сочетании ветреной погоды и низкой влажности. Скорость ветра составляет в среднем 31,3 м/с, местами 35,7 м/с. Похожие погодные условия ожидаются на юге штата Невада и на северо-западе штата Аризона.

Сейчас на севере и юге Калифорнии насчитывается десять крупных природных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории штата.

Губернатор Гэвин Ньюсом во вторник посетил зону возгорания, которая охватывает площадь более 202,34 га на юге Калифорнии. Пожар заставил отменить в понедельник занятия в большинстве школ Санта-Моники и Малибу, а также в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В зоне эвакуации этого района расположено более 10 тыс. жилых домов и коммерческих предприятий.

Сильный пожар бушует к северу от Сан-Франциско. Как сообщил департамент пожарной охраны штата, огнем охвачены в целом 30,5 тыс. га, сгорели 124 здания, в том числе 57 жилых домов. Из районов, которым угрожает огонь, эвакуированы в целом 156 тыс. человек. Пока пожарным удалось потушить огонь на 15% площади.