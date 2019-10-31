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Ракурс
Павло Клімкін, фото: МЗС

ЄС вирішив перестрахуватися через Україну: Клімкін про «Північний потік-2»

31 жов 2019, 11:33
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Євросоюз не виключає будь-якого розвитку подій в Україні, а тому заздалегідь вирішив «застрахуватися», надавши необхідні дозволи на будівництво російсько-німецького газогону «Північний потік-2».

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Про це на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи нещодавнє рішення Данії про надання дозволу на будівництво «Північного потоку-2» у своїх водах.

Клімкін наголошує, що це рішення Данії за два місяці до завершення дії газових контрактів України з Росією, ставить нашу державу в заздалегідь невигідну позицію.

«Варто замислитися над цим, ми на порозі дуже складних і непересічних подій. І ставка в них не Донбас, а Україна», — вважає Клімкін.

Енергетичне агентство Данії вчора повідомило, що уряд цієї країни погодив будівництво ділянки газопроводу «Північний потік» на континентальному шельфі неподалік острова Борнхольм в Балтійському морі.

Нагадаємо, в «Нафтогазі», коментуючи цю інформацію, вчора заявили, що опір Данії дозволив затримати росіян, які прагнули ввести «Північний потік-2» в експлуатацію вже в цьому році.

Джерело: Ракурс


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