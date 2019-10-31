Павел Климкин, фото: МИД

https://racurs.ua/n128806-es-reshil-perestrahovatsya-iz-za-ukrainy-klimkin-o-severnom-potoke-2.html

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Евросоюз не исключает любого развития событий в Украине, а потому заранее решил «застраховаться», предоставив необходимые разрешения на строительство российско-германского газопровода «Северный поток-2».

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя недавнее решение Дании о предоставлении разрешения на строительство «Северного потока-2» в своих водах.

Климкин подчеркивает, что это решение Дании за два месяца до окончания действия газовых контрактов Украины с Россией, ставит наше государство в заранее невыгодную позицию.

Стоит задуматься над этим, мы на пороге сложных и неординарных событий. И ставка в них не Донбасс, а Украине, — считает Климкин.

Энергетическое агентство Дании вчера сообщило, что правительство этой страны согласовало строительство участка газопровода «Северный поток» на континентальном шельфе неподалеку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Напомним, в «Нафтогазе», комментируя эту информацию, вчера заявили, что сопротивление Дании позволило задержать россиян, которые стремились ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию уже в этом году.