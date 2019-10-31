Ярослава Дубневича дозволили притягнути до відповідальності: рішення Ради. Фото: lmn.in.ua

https://racurs.ua/ua/n128805-yaroslava-dubnevycha-dozvolyly-prytyagnuty-do-vidpovidalnosti-rishennya-rady.html

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Ярослав Дубневич, народний депутат України, може бути затриманий, арештований і притягнутий до кримінальної відповідальності за підозрою в корупції. Згоду на це сьогодні дала Верховна Рада на ранковому пленарному засіданні.

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Нардепи 332 голосами задовольнили клопотання генерального прокурора про позбавлення недоторканності Дубневича.

Згоду на затримання Дубневича дав 241 нардеп, а на арешт — 229 нардепів.

Напередодні регламентний комітет парламенту визнав законним відповідне подання генпрокурора стосовно Дубневича і направив документ на розгляд ВР.

Ще взимку Антикорупційна прокуратура направила до Генпрокуратури подання про зняття депутатської недоторканності з Дубневича. Він і його брат Богдан Дубневич фігурують у кількох кримінальних провадженнях антикорупційних органів про розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд грн.

Генпрокурор Руслан Рябошапка вчора заявив, що Дубневичу загрожує до 12 років ув’язнення.