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Ракурс
Ярослава Дубневича дозволили притягнути до відповідальності: рішення Ради. Фото: lmn.in.ua

Ярослава Дубневича дозволили притягнути до відповідальності: рішення Ради

31 жов 2019, 11:32
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Ярослав Дубневич, народний депутат України, може бути затриманий, арештований і притягнутий до кримінальної відповідальності за підозрою в корупції. Згоду на це сьогодні дала Верховна Рада на ранковому пленарному засіданні.

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Нардепи 332 голосами задовольнили клопотання генерального прокурора про позбавлення недоторканності Дубневича.

Згоду на затримання Дубневича дав 241 нардеп, а на арешт — 229 нардепів.

Напередодні регламентний комітет парламенту визнав законним відповідне подання генпрокурора стосовно Дубневича і направив документ на розгляд ВР.

Ще взимку Антикорупційна прокуратура направила до Генпрокуратури подання про зняття депутатської недоторканності з Дубневича. Він і його брат Богдан Дубневич фігурують у кількох кримінальних провадженнях антикорупційних органів про розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд грн.

Генпрокурор Руслан Рябошапка вчора заявив, що Дубневичу загрожує до 12 років ув’язнення.

Джерело: Ракурс


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