Дубневича разрешили привлечь к ответственности: решение Рады. Фото: lmn.in.ua

https://racurs.ua/n128805-dubnevicha-razreshili-privlech-k-otvetstvennosti-reshenie-rady.html

Ракурс

Ярослав Дубневич, народный депутат Украины, может быть задержан, арестован и привлечен к уголовной ответственности по подозрению в коррупции. Согласие на это сегодня предоставила Верховная Рада на утреннем пленарном заседании.

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Нардепы 332 голосами удовлетворили ходатайство генерального прокурора о лишении неприкосновенности Дубневича.

Согласие на задержание Дубневича дал 241 нардеп, а на арест — 229 нардепов.

Накануне регламентный комитет парламента признал законным соответствующее представление генпрокурора в отношении Дубневича и направил документ на рассмотрение ВР.

Еще зимой Антикоррупционная прокуратура направила в Генпрокуратуру представление о снятии депутатской неприкосновенности с Дубневича. Он и его брат Богдан Дубневич фигурируют в нескольких уголовных производствах антикоррупционных органов о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн.

Генпрокурор Руслан Рябошапка вчера заявил, что Дубневичу грозит до 12 лет заключения.