Сокращения в РГА: Дубилет объяснил, почему уменьшают штат и куда пойдут 20 тыс. уволенных, фото - Львовская мануфактура новостей

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о масштабных увольнениях в районных государственных администраций.

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Речь идет о 18 тыс. 449 человек, работающих в аппаратах РГА. Дубилет в Фейсбук объяснил уменьшение штата необходимостью «повысить эффективность работы государственных органов».

Сокращение в аппарате районных администраций, по его словам, происходит после анализа функций РГА. Их на районном уровне насчитали 111 по 11 направлениям. Как оказалось, часть функций дублируется с объединенными территориальными общинамы и в тех регионах, где ОТО сформировались хотя бы частично, происходит дублирование функций.

Часть функций РГА, которые ликвидируют в Кабмине, оказались «устаревшими и неэффективными», часть можно перенести на уровень областных администраций и территориальных органов центральной власти.

Чтобы минимизировать негатив от увольнения такого большого количества чиновников, им выплатят все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

Кроме того, Министерство цифровой трансформации и Министерство экономики в январе намерены запустить курс IТ-грамотности.

Эти курсы позволят госслужащим бесплатно научиться цифровым навыкам и стать более конкурентными на рынке труда. Дорогие госслужащие, я очень надеюсь, что вы сможете найти свое новое место в экономике страны, — написал Дубилет.

Напомним, что в Офисе президента 25 октября состоялась встреча главы государства с членами правительства, на которой обсудили бюджетный процесс. Зеленский приказал сократить расходы на содержание государственного аппарата на 10% в проекте бюджета-2020.