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Скорочення в РДА: Дубілет пояснив, чому зменшують штат і де працюватимуть 20 тис. звільнених, фото — Львівська мануфактура новин

Скорочення в РДА: Дубілет пояснив, чому зменшують штат і де працюватимуть 20 тис. звільнених

31 жов 2019, 11:02
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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про масштабне звільнення штату у районних державних адміністрацій.

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Йдеться про 18 тис. 449 осіб, які працюють в апаратах РДА. Дубілет у Фейсбук пояснив зменшення штату необхідністю «підвищити ефективність роботи державних органів».

Скорочення в апараті районних адміністрацій, за його словами, відбувається після аналізу функцій РДА. Їх на районному рівні нарахували 111 за 11 напрямками. Як виявилося, частина функцій дублюється з об'єднаними територіальними громади й у тих регіонах, де ОТГ сформувалися хоча б частково, відбувається дублювання функцій.

Частина функцій РДА, які ліквідовують в Кабміні, виявилися «застарілими та неефективними», частина можна перенести на рівень обласних адміністрацій і територіальних органів центральної влади.

Щоб мінімізувати негатив від звільнення такої великої кількості чиновників, їм виплатять всі компенсаційні витрати, в тому числі за невикористані щорічні відпустки.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації і Міністерство економіки у січні мають намір запустити курс ІТ-грамотності.

Ці курси дозволять держслужбовцям безкоштовно навчитися цифровим навичкам і стати більш конкурентними на ринку праці. Дорогі держслужбовці, я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти своє нове місце в економіці країни, — написав Дубілет.

Нагадаємо, що в Офісі президента 25 жовтня відбулася зустріч глави держави із урядовцями, на якій обговорили бюджетний процес. Зеленський наказав скоротити видатки на утримання державного апарату на 10% у проекті бюджету-2020.

Джерело: Ракурс


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