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У Пакистані стався потужний вибух у поїзді, фото: News18
Вибух поїзда у Пакистані забрав життя 70 людей (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n128803-vybuh-poyizda-u-pakystani-zabrav-jyttya-70-ludey-foto-video.htmlРакурс
У Пакистані щонайменше 70 людей загинули в результаті потужного вибуху, який спровокував пожежу в поїзді на території провінції Пенджаб.
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Вибухнув балон, який перевозив один із пасажирів. За іншими даними, пожежу спровокували газові пальники для розігріву їжі, повідомляє CNN.
Хоча газові балони заборонені в поїздах, пасажири використовували газові плити для приготування сніданку всередині вагона поїзда, коли стався вибух, зазначають місцеві чиновники.
Ще 30 людей постраждали, близько 10 з них у тяжкому стані.
Інцидент стався сьогодні вранці.
Вогонь знищив три вагони поїзда — один вагон бізнес-класу та два вагони економ-класу.
Дехто з пасажирів загинув, намагаючись врятуватися від вогню — вони вистрибували з палаючих вагонів і під час падіння отримували несумісні із життям травми.
Зазначається, що багато людей, які перебували в потязі, прямували на акцію протесту в столиці країни місті Ісламабаді.
#UPDATED: 11 killed, 30 injured as fire engulfed three bogies of #TezgamExpress in #RahimYarKhanhttps://t.co/rcEKPw5L0Upic.twitter.com/OZD0d0JLtg— Radio Pakistan (@RadioPakistan) October 31, 2019
Нагадаємо, нещодавно потужний вибух у центрі Києва забрав життя легендарного учасника Антитерористичної операції на сході України.
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