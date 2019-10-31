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У Пакистані стався потужний вибух у поїзді, фото: News18

Вибух поїзда у Пакистані забрав життя 70 людей (ФОТО, ВІДЕО)

31 жов 2019, 10:50
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У Пакистані щонайменше 70 людей загинули в результаті потужного вибуху, який спровокував пожежу в поїзді на території провінції Пенджаб.

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Вибухнув балон, який перевозив один із пасажирів. За іншими даними, пожежу спровокували газові пальники для розігріву їжі, повідомляє CNN.

Хоча газові балони заборонені в поїздах, пасажири використовували газові плити для приготування сніданку всередині вагона поїзда, коли стався вибух, зазначають місцеві чиновники.

Ще 30 людей постраждали, близько 10 з них у тяжкому стані.

Інцидент стався сьогодні вранці.

Вогонь знищив три вагони поїзда — один вагон бізнес-класу та два вагони економ-класу.

Дехто з пасажирів загинув, намагаючись врятуватися від вогню — вони вистрибували з палаючих вагонів і під час падіння отримували несумісні із життям травми.

Зазначається, що багато людей, які перебували в потязі, прямували на акцію протесту в столиці країни місті Ісламабаді.

У Пакистані стався потужний вибух у поїзді, фото: Reza Shah

У Пакистані стався потужний вибух у поїзді, фото: Reza Shah

У Пакистані стався потужний вибух у поїзді, фото: Reza Shah

Нагадаємо, нещодавно потужний вибух у центрі Києва забрав життя легендарного учасника Антитерористичної операції на сході України.


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