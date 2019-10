У Пакистані щонайменше 70 людей загинули в результаті потужного вибуху, який спровокував пожежу в поїзді на території провінції Пенджаб.

Вибухнув балон, який перевозив один із пасажирів. За іншими даними, пожежу спровокували газові пальники для розігріву їжі, повідомляє CNN.

Хоча газові балони заборонені в поїздах, пасажири використовували газові плити для приготування сніданку всередині вагона поїзда, коли стався вибух, зазначають місцеві чиновники.

Ще 30 людей постраждали, близько 10 з них у тяжкому стані.

Інцидент стався сьогодні вранці.

Вогонь знищив три вагони поїзда — один вагон бізнес-класу та два вагони економ-класу.

Дехто з пасажирів загинув, намагаючись врятуватися від вогню — вони вистрибували з палаючих вагонів і під час падіння отримували несумісні із життям травми.

Зазначається, що багато людей, які перебували в потязі, прямували на акцію протесту в столиці країни місті Ісламабаді.

