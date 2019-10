В Пакистане по меньшей мере 70 человек погибли в результате мощного взрыва, который спровоцировал пожар в поезде на территории провинции Пенджаб.

Взорвался баллон, который перевозил один из пассажиров. По другим данным, пожар спровоцировали газовые горелки для разогрева пищи, сообщает CNN.

Хотя газовые баллоны запрещены в поездах, пассажиры использовали газовые плиты для приготовления завтрака внутри вагона поезда, когда произошел взрыв, отмечают местные чиновники.

Еще 30 человек пострадали, около 10 из них в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел сегодня утром.

Огонь уничтожил три вагона поезда — один вагон бизнес-класса и два вагона эконом-класса.

Некоторые из пассажиров погибли, пытаясь спастись от огня — они выпрыгивали из горящих вагонов и при падении получали несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что многие люди, которые находились в поезде, направлялись на акцию протеста в столице страны городе Исламабаде.

#UPDATED: 11 killed, 30 injured as fire engulfed three bogies of #TezgamExpress in #RahimYarKhanhttps://t.co/rcEKPw5L0Upic.twitter.com/OZD0d0JLtg