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Ракурс
В Пакистане произошел мощный взрыв в поезде, фото: News18

Взрыв поезда в Пакистане унес жизни 70 человек (ФОТО, ВИДЕО)

31 окт 2019, 10:50
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В Пакистане по меньшей мере 70 человек погибли в результате мощного взрыва, который спровоцировал пожар в поезде на территории провинции Пенджаб.

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Взорвался баллон, который перевозил один из пассажиров. По другим данным, пожар спровоцировали газовые горелки для разогрева пищи, сообщает CNN.

Хотя газовые баллоны запрещены в поездах, пассажиры использовали газовые плиты для приготовления завтрака внутри вагона поезда, когда произошел взрыв, отмечают местные чиновники.

Еще 30 человек пострадали, около 10 из них в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел сегодня утром.

Огонь уничтожил три вагона поезда — один вагон бизнес-класса и два вагона эконом-класса.

Некоторые из пассажиров погибли, пытаясь спастись от огня — они выпрыгивали из горящих вагонов и при падении получали несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что многие люди, которые находились в поезде, направлялись на акцию протеста в столице страны городе Исламабаде.

В Пакистане произошел мощный взрыв в поезде, фото: Reza Shah

В Пакистане произошел мощный взрыв в поезде, фото: Reza Shah

В Пакистане произошел мощный взрыв в поезде, фото: Reza Shah

Напомним, недавно мощный взрыв в центре Киева унес жизнь легендарного участника Антитеррористической операции на востоке Украины.


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