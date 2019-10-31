Ракурсhttps://racurs.ua/
В Пакистане произошел мощный взрыв в поезде, фото: News18
Взрыв поезда в Пакистане унес жизни 70 человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n128803-vzryv-poezda-v-pakistane-unes-jizni-70-chelovek-foto-video.htmlРакурс
В Пакистане по меньшей мере 70 человек погибли в результате мощного взрыва, который спровоцировал пожар в поезде на территории провинции Пенджаб.
Loading...
Взорвался баллон, который перевозил один из пассажиров. По другим данным, пожар спровоцировали газовые горелки для разогрева пищи, сообщает CNN.
Хотя газовые баллоны запрещены в поездах, пассажиры использовали газовые плиты для приготовления завтрака внутри вагона поезда, когда произошел взрыв, отмечают местные чиновники.
Еще 30 человек пострадали, около 10 из них в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел сегодня утром.
Огонь уничтожил три вагона поезда — один вагон бизнес-класса и два вагона эконом-класса.
Некоторые из пассажиров погибли, пытаясь спастись от огня — они выпрыгивали из горящих вагонов и при падении получали несовместимые с жизнью травмы.
Отмечается, что многие люди, которые находились в поезде, направлялись на акцию протеста в столице страны городе Исламабаде.
#UPDATED: 11 killed, 30 injured as fire engulfed three bogies of #TezgamExpress in #RahimYarKhanhttps://t.co/rcEKPw5L0Upic.twitter.com/OZD0d0JLtg— Radio Pakistan (@RadioPakistan) October 31, 2019
Напомним, недавно мощный взрыв в центре Киева унес жизнь легендарного участника Антитеррористической операции на востоке Украины.
Загрузка...