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Ракурс
Разведение сил у Петровского: Зеленский сообщил дату, фото - ZiK

Разведение сил возле Петровского: Зеленский сообщил дату

31 окт 2019, 14:21
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Президент Украины сообщил дату начала разведения сил у Петровского в Луганской области.

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Зеленский считает, что если этот процесс начнется, будет выполнено последнее условие проведения саммита в «нормандском формате».

Во время брифинга в Киеве по итогам заседания Комиссии «Украина — НАТО» Зеленский сообщил, что разведение в этом районе линии разграничения запланировали на 4 ноября. Оно состоится при условии соблюдения прекращения огня в течение семи дней.

Если все будет безопасно в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском. Саммит состоится, если этого хотят все стороны, — заявил президент.

Он напомнил, что условиями России для проведения встречи президентов Франции, Украины, РФ и канцлера ФРГ было подтверждения текста так называемой «формулы Штайнмайера» и разведение войск в Золотом и Петровском.

Зеленский сообщил, что украинские ВСУ уже начали разведение в Катериновке, в районе Золотого.

«Ракурс» сообщал, что о проведении разведения вблизи Петровского ранее договорились участники трехсторонней группы в Минске. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявлял, что этого хотят все жители этого населенного пункта.

Источник: Ракурс


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Разведение сил возле Петровского: Зеленский сообщил дату

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