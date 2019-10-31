В Нью-Йорке введут запрет на продажу фуа-гра, фото: Flickr

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Ракурс

Фуа-гра запретят продавать в Нью-Йорке с 2022 года.

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Реализацию деликатеса из гусиной или утиной печени решили ограничить из-за жестокого обращения с птицами. Об этом сообщает The New York Times.

Городской совет объяснил, что закон должен подписать мэр Билл де Блазио. После этого он вступит в силу. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 2 тыс. долл.

Для приготовления блюда птиц регулярно перекармливают. Их принудительно кормят через трубки, чтобы печень увеличивалась в размерах. Зоозащитники называют подобное обращение жестоким. Активисты длительное время требовали запретить продажу деликатеса в Нью-Йорке.

Реализация и производство фуа-гра уже ограничены в Израиле, Великобритании и Индии. В США в 2012 году запрет на продажу продукта ввели в Калифорнии. Его отменяли на некоторое время по решению судебных инстанций, но затем снова ввели в действие.

Ранее в Египте туристам запретили кормить рыб, а также выбрасывать в море остатки пищи и химикатов. Африканское государство присоединится к программе ООН, чтобы защитить коралловые рифы в Красном море.