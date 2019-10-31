СБУ обнаружила тайники с военными средствами поражения, фото: СБУ

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Ракурс

Вблизи нефтяных скважин в городе Бориславе Львовской области обнаружено схрон с оружием взрывчаткой, располоденный в одном из нежилых зданий.

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Обнаруженные там средства поражения были упакованы в скрытые между бетонными плитами мешки. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В результате были изъяты 400-граммовая тротиловая шашка, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним.

Также схрон с оружием недавно нашли в лесополосе недалеко от города Новая Каховка Херсонской области. Так правоохранители обнаружили восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометным выстрелов, четыре взрывных механизма, пять окопных и кумулятивных зарядов. Кроме того, в тайнике месте хранились более 16 тыс. патронов различного калибра, граната и 200-граммовая тротиловая шашка.

Продолжаются следственные действия для установления причастных к обустройству схронов лиц, а также источников происхождения обнаруженного там оружия и взрывчатки.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в начале года на Луганщине схрон с тысячами боеприпасов был обнаружен на территории заброшенного завода по производству силикатного кирпича.