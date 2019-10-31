СБУ виявила схрони з військовими засобами ураження, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n128817-poblyzu-naftovyh-sverdlovyn-na-lvivschyni-vyyavyly-shron-z-vybuhivkou-foto.html

Ракурс

Поблизу нафтових свердловин у місті Бориславі Львівської області виявлено схрон зі зброєю вибухівкою, облаштований в одній із нежитлових будівель.

Loading...

Виявлені там засоби ураження були запаковані у сховані між бетонними плитами мішки. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Загалом було вилучено 400-грамову тротилову шашку, автомат АК-47, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами до них.

Також схрон зі зброєю нещодавно знайшли в лісосмузі неподалік міста Нова Каховка Херсонської області. Там правоохоронці виявили вісім пострілів до підствольного гранатомета ВОГ-25, дев’ять гранатометних пострілів, чотири підривних механізми, п’ять окопних та кумулятивних зарядів. Крім того, у схроні зберігалися понад 16 тис. набоїв різного калібру, граната та 200-грамова тротилова шашка.

Тривають слідчі дії для встановлення причетних до облаштування схронів осіб, а також джерел походження виявленої там зброї та вибухівки.

Відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, на початку року на Луганщині схрон з тисячами боєприпасів був виявлений на території занедбаного заводу з виробництва силікатної цегли.