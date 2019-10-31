Богдан про Зеленського: він популярний у світі і втомився від негативу, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n128815-vin-populyarnyy-u-sviti-i-vtomyvsya-bogdan-radyt-zelenskomu-ne-chytaty-feysbuk-video.html

Ракурс

Глава Офісу президента Андрій Богдан радить главі держави не читати Фейсбук та новини в інтернеті. Про це Богдан розповів, відповідаючи на запитання, чи готовий він піти у відставку під впливом критики.

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Як виявилося, Богдан не має права піти, оскільки ще на стадії виборчої кампанії домовився із Зеленським, що піде з ним до кінця — «до того моменту, коли він не дозволить мені піти».

Глава Офісу президента додав при цьому, що Зеленський втомився від негативу, який «виливається із засобів масової інформації».

Він це дуже болісно сприймає. Я більш призвичаєний, інколи йому кажу: «Припини читати Фейсбук, припини читати інтернет, оскільки це викривлена інформація. Суспільство не так усвідомлює ті чи інші наші дії». Але для нього це дуже болісно, — заявив Богдан в інтерв’ю «Українській правді».

Богдан додав, що президент «сильно старається», «увесь час кудись їздить», у нього «багато міжнародних зустрічей рівня, який Порошенку і не снився». Крім того, керівник Офісу президента назвав Зеленського «дуже популярною у світі особою».

Причиною високої популярності стали, за словами Богдана, український скандал у США, виборча кампанія Зеленського і 14-годинний прес-марафон.

«Ракурс» повідомляв, що Богдан пояснив, чому став рідше з’являтися із Зеленським у публічних місцях та нашіптувати йому поради. Глава офісу глави держави заявив, що президент вже не потребує порад, оскільки сам може розібратися в тому чи іншому питанні.