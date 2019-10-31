Богдан о Зеленском: он популярен в мире и устал от негатива, фото — ТСН

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Ракурс

Глава Офиса президента Андрей Богдан советует главе государства не читать Фейсбук и новости в интернете. Об этом Богдан рассказал, отвечая на вопрос, готов ли он уйти в отставку под влиянием критики.

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Как оказалось, Богдан не имеет права уйти, поскольку еще на стадии избирательной кампании договорился с Зеленским, что пойдет с ним до конца — «до того момента, когда он не позволит мне уйти».

Глава Офиса президента добавил при этом, что Зеленский устал от негатива, который «выливается из средств массовой информации».

Он это очень болезненно воспринимает. Я более приспособлен, иногда ему говорю: «Прекрати читать Фейсбук, прекрати читать интернет, поскольку это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия». Но для него это очень болезненно, — заявил Богдан в интервью «Украинской правде».

Богдан добавил, что президент «сильно старается», «все время куда-то ездит», у него «много международных встреч уровня, который Порошенко и не снился». Кроме того, руководитель Офиса президента назвал Зеленского «очень популярной в мире личностю».

Причиной высокой популярности стали, по словам Богдана, украинский скандал в США, избирательная кампания Зеленского и 14-часовой пресс-марафон.

«Ракурс» сообщал, что Богдан объяснил, почему стал реже появляться с Зеленским в публичных местах и ​​нашептывать ему советы. Глава офиса главы государства заявил, что президент уже не нуждается в советах, поскольку сам может разобраться в том или ином вопросе.