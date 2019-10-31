Богдан о Хорошковском: профессионал, который консультирует Нефедова, фото — УП

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Ракурс

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан дал пространный комментарий относительно тайных встреч глава государства и бывшего чиновника Валерия Хорошковского.

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Богдан объяснил, что консультациями Хорошковского пользуется новый глава таможни Максим Нефедов, но бывший председатель Службы безопасности Украины, вице-премьер-министр и председатель Государственной таможенной службы не является теневым руководителем таможни.

В интервью «Украинской правде» Богдан сообщил, что новая команда привлекла Хорошковского, который в 2019 году вернулся в Украину из-за рубежа, поскольку знала, что при его каденции в таможенной службе «доходы за два года выросли в четыре раза».

Богдан одновременно заверил, что доверяет Нефедову, но уверен, что Хорошковский бесплатно помогает ему с «абсолютно чистыми помыслами».

Он профессиональный человек, есть саботаж старой системы, той старой таможни. Работает старая система, которая саботирует деятельность Нефедова. Поэтому доходы от таможни упали очень существенно, и это большая проблема, — рассказал Богдан.

Хорошковский, по словам председателя Офиса президента, изучает «критические точки» и способы исправления ситуации, «дает какие-то рекомендации». Относительно вероятного назначения Хорошковского на какую-то должность, то Богдан сообщил, что «мы не берем тех людей, которые имеют бэкграунд политический».

«Ракурс» сообщал, что президент Владимир Зеленский подтвердил журналистам во время пресс-марафона факт встречи с Хорошковским в своем офисе на Банковой. Тогда он отказался объяснить, почему о разговоре с бывшим влиятельным бизнесменом и главой СБУ не сообщалось на сайте главы государства, а также о предмете договоренностей с ним. Он заверил, что во время разговора речь шла не о должности для Хорошковского.

Бизнесмен, бывший чиновник и глава Службы безопасности Украины Хорошковский вернулся в Украину в мае. Он работал вице-премьер-министром во времена президентства Виктора Януковича. Впоследствии уехал из Украины в Монако. Хорошковский был владельцем телеканала «Интер», возглавлял Государственную таможенную службу при Викторе Ющенко, работал министром финансов в правительстве Николая Азарова.