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Богдан недоволен турборежимом Рады, потому что хотел большей скорости, фото — УП

73 закона за день: Богдан недоволен турборежимом Рады, потому что хотел большей скорости

31 окт 2019, 12:27
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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан недоволен турборежимом деятельности Верховной Рады. Как оказалось, руководитель офиса Зеленского стремился к еще большей скорости и смирился с тем, что депутаты из провластной фракции решили придерживаться регламентных норм.

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Я недоволен темпом. Была такая идея, чтобы 29 августа, в день принятия присяги, принять 73 законопроекта. Почему именно столько? Ведь именно с такой цифрой закончился второй тур выборов президента, — рассказал Богдан в интервью «Украинской правде».

Глава Офиса президента объяснил, что в то время допускал «определенное нарушение процедур» принятия законов при «конечной законности» процесса. Но большинство депутатов решили идти по полной процедуре, предусмотренной действующим регламентом. Именно поэтому запланированные еще в августе законопроекты отсрочены до сих пор.

Богдан предполагает, что «дальше будет хуже и хуже» и работа будет замедляться. Он считает, что власти придется «принимать или кадровые решения, или стратегические решения там, где проблема в институтах».

Ранее Богдан объяснял, почему стал реже появляться с Зеленским в публичных местах и ​​нашептывать ему советы.


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