Богдан незадоволений турборежимом Ради, бо прагнув більшої швидкості, фото — УП

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Керівник Офісу президента Андрій Богдан незадоволений турборежимом діяльності Верховної Ради. Як виявилося, керівник офісу Зеленського прагнув ще більшої швидкості і змирився з тим, що депутати із провладної фракції вирішили дотримуватися регламентних норм.

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Я незадоволений темпом. Була така ідея, щоб 29 серпня, у день прийняття присяги, прийняти 73 законопроекти. Чому саме стільки? Бо саме з такою цифрою закінчився другий тур виборів президента, — розповів Богдан в інтерв’ю «Українській правді».

Глава Офісу президента пояснив, що у той час допускав «певне порушення процедур» прийняття за умови «кінцевої законності» ухвалення законів. Але більшість депутатів вирішили йти по повній процедурі, яка передбачена діючим регламентом. Саме тому заплановані ще у серпні законопроекти відтерміновано досьогодні.

Богдан припускає, що «далі буде гірше й гірше» і робота буде уповільнюватися. Він вважає, що владі доведеться «приймати або кадрові рішення, або стратегічні рішення там, де проблема в інституціях».

Раніше Богдан пояснював, чому став рідше з’являтися із Зеленським у публічних місцях та нашіптувати йому поради.