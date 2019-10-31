Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Богдан незадоволений турборежимом Ради, бо прагнув більшої швидкості, фото — УП

73 закони за день: Богдан незадоволений турборежимом Ради, бо прагнув більшої швидкості

31 жов 2019, 12:27
999

Керівник Офісу президента Андрій Богдан незадоволений турборежимом діяльності Верховної Ради. Як виявилося, керівник офісу Зеленського прагнув ще більшої швидкості і змирився з тим, що депутати із провладної фракції вирішили дотримуватися регламентних норм.

Loading...

Я незадоволений темпом. Була така ідея, щоб 29 серпня, у день прийняття присяги, прийняти 73 законопроекти. Чому саме стільки? Бо саме з такою цифрою закінчився другий тур виборів президента, — розповів Богдан в інтерв’ю «Українській правді».

Глава Офісу президента пояснив, що у той час допускав «певне порушення процедур» прийняття за умови «кінцевої законності» ухвалення законів. Але більшість депутатів вирішили йти по повній процедурі, яка передбачена діючим регламентом. Саме тому заплановані ще у серпні законопроекти відтерміновано досьогодні.

Богдан припускає, що «далі буде гірше й гірше» і робота буде уповільнюватися. Він вважає, що владі доведеться «приймати або кадрові рішення, або стратегічні рішення там, де проблема в інституціях».

Раніше Богдан пояснював, чому став рідше з’являтися із Зеленським у публічних місцях та нашіптувати йому поради.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Богдан: Хорошковський — професіонал, який консультує Нефьодова

Керівник Офісу президента Богдан прокоментував таємні зустрічі Зеленського з колишнім посадовцем Валерієм Хорошковським. Він пояснив, що безкоштовними консультаціями Хорошковського користується новий очільник митниці Нефьодов

Новини України
12:59

Розкрадання 93 млн грн: Дубневич вже отримав підозру від НАБУ

Народному депутату Ярославу Дубневичу, якого сьогодні у Верховній Раді позбавили недоторканності, вже вручено підозру. Його підозрюють у причетності до розкрадання 93 млн грн держкоштів «Укрзалізниці»

Новини України
12:58

Яременко розбурхав секс-скандал після підбурювання пранкера, який вдавав генпрокурора — ЗМІ (ФОТО)

Секс-скандал у Раді, пов’язаний із приватним листуванням нардепа Яременка, не припиняється. Його зловили ЗМІ на спілкуванні у смартфоні із повією. Як виявилося, Яременко розбурхав скандал після підбурювання пранкера, який вдавав генпрокурора

Новини України
10:24