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В Японії пожежа знищила замок Сюрі зі списку спадщини ЮНЕСКО, фото: Вікіпедія

В Японії пожежа знищила замок Сюрі зі списку спадщини ЮНЕСКО (ФОТО, ВІДЕО)

31 жов 2019, 12:26
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Замок Сюрі в Японії зі списку світової спадщини ЮНЕСКО знищений пожежею.

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Фортеця розташована на японському острові Окінава. З місця подій пряму трансляцю вів телеканал NHK.

Пожежу зафіксували о 2.40 за місцевим часом 30 жовтня. Причину надзвичайної події ще не встановлено. Співробітники протипожежних служб стверджують, що займання могло статися в головній будівлі замкового комплексу.

Лише через 12 годин вдалося ліквідувати пожежу. Вогнем було знищено сім будівель комплексу.

В Японії пожежа знищила замок Сюрі зі списку спадщини ЮНЕСКО, фото Kyodo

В Японії пожежа знищила замок Сюрі зі списку спадщини ЮНЕСКО, фото Kyodo

В Японії пожежа знищила замок Сюрі зі списку спадщини ЮНЕСКО, фото Kyodo

В Японії пожежа знищила замок Сюрі зі списку спадщини ЮНЕСКО, фото, Kyodo

Замок Сюрі в місті Наха був резиденцією монархів у 1420−1870 роках. Точна дата початку його будівництва історикам невідома. Загальна площа комплексу становить 46,17 тис. кв. м.

Під час Другої світової війни замок зруйнувала авіація ВПС США. Його відновили у 1992 році, а в 2000-му — внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Після нинішньої пожежі японська влада також планує його відновити. Наразі сума збитків встановлюється експертами.

Нагадаємо, раніше сильні лісові пожежі знищили житлові будинки у Каліфорнії. Фахівці заявили, що вогонь стрімко поширюється через аномальну погоду, якої ще не було в історії США.


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