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В Японии пожар уничтожил замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО, фото: Википедия

В Японии пожар уничтожил замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО (ФОТО, ВИДЕО)

31 окт 2019, 12:26
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Замок Сюри в Японии из списка мирового наследия ЮНЕСКО уничтожен пожаром.

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Крепость расположена на японском острове Окинава. С места событий прямую трансляцию вел телеканал NHK.

Пожар начался в 2.40 по местному времени 30 октября. Причина случившегося еще не установлена. Сотрудники противопожарных служб утверждают, что возгорание могло произойти в главном здании замкового комплекса.

Лишь 12 часов спустя удалось ликвидировать пожар. Огнем уничтожены семь строений комплекса, включая главный зал.

В Японии пожар уничтожил замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО, фото Kyodo

В Японии пожар уничтожил замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО, фото Kyodo

В Японии пожар уничтожил замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО, фото Kyodo

В Японии пожар уничтожил замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО, фото, Kyodo

Замок Сюри в городе Наха был резиденцией монархов в 1420−1870 годах. Точная дата его возведения историкам неизвестна. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тыс. кв. м.

Во время Второй мировой войны замок разрушила авиация ВВС США, но сооружение удалось восстановить. Замок Сюри открыли в 1992 году, а в 2000-м — внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

После нынешнего пожара японские власти также намерены его восстановить. Сейчас ущерб устанавливается экспертами.

Напомним, ранее сильные лесные пожары уничтожили жилые дома в Калифорнии. Специалисты заявили, что огонь быстро распространяется из-за аномальной погоды, которой еще не было в истории США.


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