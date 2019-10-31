Разворовывание 93 млн грн: Дубневич уже получил подозрение от НАБУ

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Ярослав Дубневич, народный депутат, уже получил сообщение о подозрении от Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Во врученном подозрении речь идет о возможной причастности Дубневича к завладению 93 млн средств «Укрзализныци». Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник в НАБУ.

Подозрение квалифицировано согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества в особо крупных размера или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным источника, антикоррупционные органы уже подали в суд ходатайство об аресте Дубневича с возможностью внесения залога в 93 млн грн.

Заниматься этим вопросом будут Высший антикоррупционный суд.

Следствие считает, что Дубневич, как председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта, знал о финансовом положении «Укрзализныци» и мог влиять на руководство компании. Согласно собранным доказательствам, Дубневич и его сообщники решили завладеть деньгами филиала «Укрзализныци».

Напомним, ранее сегодня Рада сняла депутатскую неприкосновенность и разрешила задержать и арестовать Дубневича по ходатайству генпрокурора.