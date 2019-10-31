Богдан Яременко, фото: «Википедия»

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Ракурс

В настоящее время нет «особенных оснований» для принятия заявлений Верховной Рады относительно НАТО.

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Об этом в своем Фейсбуке заявил член фракции «Слуга народа» глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Так он прокомментировал инициативу депутатов политсилы «Европейская солидарность», которые внесли на рассмотрение возглавляемого им комитета проект заявления Верховной Рады относительно НАТО.

Яременко считает, что таким образом народные избранники пытаются напомнить о себе, пользуясь пребыванием на днях в Украине делегации НАТО и заседанием в Киеве Североатлантического совета.

По его мнению, об этом может свидетельствовать отсутствие в документе упоминаний о требованиях относительно законов или решений в сфере безопасности и обороны, которые могут быть показателями прогресса Украины на этом пути.

Идет процесс интеграции, реформирования сектора обороны и безопасности в соответствии со стандартами НАТО, но каких-то заметных изменений или достижений нет, — отмечает Яременко.

Также Яременко считает сомнительной результативную часть проекта этой резолюции, в которой содержится призыв к президенту, правительству и парламенту до конца года обратиться в НАТО, чтобы еще раз подтвердить намерение нашего государства получить План действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Яременко отметил, что действующая власть неоднократно подтверждала приверженность курсу на интеграцию Украины в НАТО, однако в ближайшей перспективе, по его мнению, диалог с ЕС и НАТО относительно членства не начнется.

Новая власть в Украине также четко объяснила, что будет исповедовать внешнеполитический прагматизм, и не будет заниматься нытьем под дверью ЕС и НАТО на тему членства, — отметил Яременко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня анонсировал проведение новых масштабных учений ВСУ и ВМС с НАТО в черноморском регионе.