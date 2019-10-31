Богдан Яременко, фото: «Вікіпедія»

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Наразі немає «особливих підстав» для ухвалення заяв Верховної Ради щодо НАТО.

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Про це у своєму Фейсбуці заявив член фракції «Слуга народу» очільник комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

Так він прокоментував ініціативу депутатів політсили «Європейська солідарність», котрі внесли на розгляд очолюваного ним комітету проект заяви Верховної Ради щодо НАТО.

Яременко вважає, що таким чином народні обранці намагаються нагадати про себе, користуючись перебування цими днями в Україні делегації НАТО та засідання в Києві Північноатлантичної ради.

На його думку, про це може свідчити відсутність у документі згадок про вимоги щодо законів чи рішень в сфері безпеки і оборони, які можуть бути показниками прогресу України на цьому шляху.

Триває процес інтеграції, реформування сектору оборони і безпеки у відповідності до стандартів НАТО, але якихось помітних змін чи досягнень нема, — наголошує Яременко.

Також Яременко вважає сумнівною результативну частину проекту цієї резолюції, у котрій міститься заклик до президента, уряду та парламенту до кінця року звернутися до НАТО, щоб ще раз підтвердити намір нашої держави отримати План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Яременко наголосив, що чинна влада неодноразово підтверджувала відданість курсу на інтеграцію України до НАТО, проте в найближчій перспективі, на його думку, діалог з ЄС і НАТО щодо членства не розпочнеться.

Нова влада в Україні також чітко пояснила, що сповідуватиме зовнішньополітичний прагматизм, і не займатиметься ниттям під дверима ЄС і НАТО на тему членства, — зазначив Яременко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні анонсував проведення нових масштабних навчань ЗСУ та ВМС із НАТО у чорноморському регіоні.