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Розкрадання 93 млн грн: Дубневич вже отримав підозру від НАБУ

Розкрадання 93 млн грн: Дубневич вже отримав підозру від НАБУ

31 жов 2019, 12:58
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Ярослав Дубневич, народний депутат, вже отримав повідомлення про підозру від Національного антикорупційного бюро України.

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У ньому йдеться про можливу причетність Дубневича до заволодіння 93 млн грн «Укрзалізниці». Інформацію про вручення нардепу підозри підтвердили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Підозру кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними джерела «Українських новин», антикорупційні органи вже подали до суду клопотання про арешт Дубневича з можливістю внесення застави у 93 млн грн.

Розглядатиме це питання Вищий антикорупційний суд.

Слідство вважає, що Дубневич, як голова комітету Верховної Ради з питань транспорту, знав про фінансове становище «Укрзалізниці» і міг впливати на керівництво компанії. Згідно з зібраними доказами, Дубневич і його спільники вирішили заволодіти грошима філії «Укрзалізниці».

Нагадаємо, раніше сьогодні Рада зняла депутатську недоторканність і дозволила затримати й арештувати Дубневича за клопотанням генпрокурора.


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