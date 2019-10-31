Богдан про Хорошковського: професіонал, який консультує Нефьодова, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n128814-bogdan-horoshkovskyy-profesional-yakyy-konsultuie-nefodova.html

Ракурс

Керівник Офісу президента Андрій Богдан дав розлогий коментар щодо таємних зустрічей глава держави та колишнього посадовця Валерія Хорошковського.

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Богдан пояснив, що консультаціями Хорошковського користується новий очільник митниці Максим Нефьодов, але колишній голова Служби безпеки України, віце-прем'єр-міністр і голова Державної митної служби не є тіньовим керівником митниці.

В інтерв’ю «Українській правді» Богдан повідомив, що нова владна команда залучила Хорошковського, який у 2019 році повернувся до україни з-за кордону, оскільки знала, що за його каденції у митній службі «доходи за два роки зросли у чотири рази».

Богдан водночас запевнив, що довіряє Нефьодову, але упевнений, що Хорошковський безкоштовно допомагає йому із «абсолютно чистими помислами».

Він професійна людина, є саботаж старої системи, тієї старої митниці. Працює стара система, яка саботує діяльність Нефьодова. Тому доходи від митниці впали дуже суттєво, і це велика проблема, — розповів Богдан.

Хорошковський, за словами голови Офісу президента, вивчає «критичні точки» і способи виправлення ситуації, «дає якісь рекомендації». Щодо ймовірного призначення Хорошковського на якусь посаду, то Богдан повідомив, що «ми не беремо тих людей, які мають бекграунд політичний».

«Ракурс» повідомляв, що президент Володимир Зеленський підтвердив журналістам під час прес-марафону факт зустрічі із Хорошковським у своєму офісі на Банковій. Тоді він відмовився пояснити, чому про розмову із колишнім впливовим бізнесменом та очільником СБУ не повідомлялося на сайті глави держави, а також про предмет домовленостей із ним. Він запевнив, що під час розмови не йшлося про посаду для Хорошковського.

Бізнесмен, колишній урядовець та голова Служби безпеки України Хорошковський повернувся до України у травні. Він працював віце-прем'єр-міністром за часів президентства Віктора Януковича. Згодом виїхав з України в Монако. Хорошковський був власником телеканалу «Інтер», очолював Державну митну службу при Віктору Ющенку, працював міністром фінансів в уряді Миколи Азарова.