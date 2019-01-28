Схрон с тысячами боеприпасов нашли в здании завода на Луганщине (ФОТО)

Схрон с тысячами боеприпасов нашли на Луганщине. Фото: пресс-центр прокуратуры Луганской области

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Racurs.ua

В Северодонецке правоохранители нашли схрон с боеприпасами. Неизвестные спрятали их на территории заброшенного завода по производству силикатного кирпича. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Луганской области.

Уже открыто уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами — ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Сообщается, что схрон нашли 27 января. Правоохранители обнаружили там около 1 тыс. 200 выстрелов для гранатометов, патроны калибром 7,62 мм и 5,45 мм в количестве более 21 тыс., а также 56 бронебойно-зажигательных снарядов калибром 23 мм.

На данный момент проводятся все необходимые следственные действия. Тем, кто организовал схрон боеприпасов, грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее огромный арсенал боеприпасов полицейские обнаружили на чердаке одного из заброшенных домов в Торецке.