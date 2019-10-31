У Нью-Йорку введуть заборону на продаж фуа-гра, фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n128811-u-nu-yorku-vvedut-zaboronu-na-prodaj-fua-gra.html

Ракурс

Фуа-гра заборонять продавати у Нью-Йорку з 2022 року.

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Реалізацію делікатесу з гусячої або качиної печінки вирішили обмежити через жорстоке поводження з птахами. Про це повідомляє The New York Times.

Міська рада пояснила, що закон має підписати мер Білл де Блазіо. Після цього він набуде чинності. За порушення заборони передбачено штраф у розмірі 2 тис. дол.

Для приготування страви птахів регулярно перегодовують. Їх примусово годують через трубки, аби печінка збільшувалася в розмірах. Зоозахисники вважають подібне ставлення жорстоким. Активісти тривалий час вимагали заборонити продаж делікатесу в Нью-Йорку.

Реалізація й виробництво фуа-гра вже обмежені в Ізраїлі, Великій Британії та Індії. У США в 2012 році заборону на продаж продукту запровадили у Каліфорнії. Її скасовували на деякий час за рішенням судових інстанцій, але потім знову ввели у дію.

Раніше в Єгипті туристам заборонили годувати риб, а також викидати у море залишки їжі та хімікатів. Африканська держава приєднається до програми ООН, аби захистити коралові рифи у Червоному морі.