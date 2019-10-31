Розведення сил біля Петрівського: Зеленський повідомив дату, фото — ZiK

https://racurs.ua/ua/n128819-rozvedennya-syl-bilya-petrivskogo-zelenskyy-povidomyv-datu.html

Ракурс

Президент України повідомив дату початку розведення сил біля Петрівського у Луганській області.

Loading...

Зеленський вважає, що якщо цей процес почнеться, буде виконано останню умову проведення саміту у «нормандському форматі».

Під час брифінгу у Києві за підсумками засідання Комісії «Україна — НАТО» Зеленський повідомив, що розведення у цьому районі лінії розмежування запланували на 4 листопада. Воно відбудеться за умови дотримання припинення вогню впродовж семи днів.

Якщо все буде безпечно впродовж тижня, то 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петрівському. Саміт відбудеться, якщо цього прагнуть усі сторони, — заявив президент.

Він нагадав, що умовами Росії для проведення зустрічі президентів Франції, України, РФ та канцлера ФРН були підтвердження тексту так званої «формули Штайнмаєра» і розведення військ у Золотому та Петрівському.

Зеленський повідомив, що українські ЗСУ розпочали розведення у Катеринівці, в районі Золотого.

«Ракурс» повідомляв, що про проведення розведення поблизу Петрівського раніше домовилися учасники тристоронньої групи у Мінську. Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявляв, що цього прагнуть усі мешканці цього населеного пункту.