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ВРУ дозволила арештувати Ярослава Дубневича. Фото: ZIK

Головні новини за 31 жовтня: справа Дубневича та запуск імпічменту Трампа

31 жов 2019, 22:54
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Верховна Рада України 31 жовтня дозволила притягнути до відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича. Парламентарі задовольнили клопотання генерального прокурора про позбавлення недоторканності Дубневича, отож політика можуть затримати, арештувати й притягнути до кримінальної відповідальності за підозрою в корупції.

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Згодом детективи Національного антикорупційного бюро вручили Дубневичу повідомлення про підозру у причетності до заволодіння 93 млн грн коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час спільної прес-конференції глава держави анонсував проведення нових масштабних навчань Збройних сил України та Військово-морських сил Північноатлантичного альянсу у чорноморському регіоні.

В уряді анонсували масштабне звільнення штату районних державних адміністрацій. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що будуть звільнені 18 тис. 449 осіб, які працюють в апаратах РДА по всій Україні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розведення сил біля Петрівського у Луганській області заплановане на 4 листопада. Воно відбудеться за умови дотримання припинення вогню впродовж семи днів. Якщо цей процес почнеться, то буде виконана остання умова для проведення саміту у «нормандському форматі».

Верховна Рада сьогодні ухвалила низку важливих законопроектів. Зокрема, нардепи створили Тимчасову слідчу комісію з розслідування вибухів на складах боєприпасів, підтримали в другому читанні законопроекти № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» та № 22391 «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу».

Нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Її підтримали майже всі конгресмени з Демократичної партії, а республіканці голосували виключно проти. Сам чинний президент США назвав початок процедури імпічменту «полюванням на відьом» й заявив, що такі події зашкодять фінансовому ринку США.

Джерело: Ракурс


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Головні новини
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Головні новини за 31 жовтня: справа Дубневича та запуск імпічменту Трампа

Головними новинами четверга стало рішення ВРУ щодо притягнення до відповідальності нардепа Ярослава Дубневича, анонс масштабних скорочень в РДА та запуск імпічменту президента США Дональда Трампа

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Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на затвердження Палатою представників Конгресу резолюції щодо формалізації процедур, необхідних для оголошення йому імпічменту

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