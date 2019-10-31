Дональд Трамп відреагував на резолюцію про імпічмент. Фото: whitehouse.gov

https://racurs.ua/ua/n128845-poluvannya-na-vidom-tramp-vidreaguvav-na-rezoluciu-pro-proceduru-impichmentu.html

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, прокоментував затвердження Палатою представників Конгресу початку процедури імпічменту.

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Глава США заявив, що процедура імпічменту завдасть шкоди американському фондовому ринку. Також Трамп звинуватив Демократичну партію у бездіяльності. Про це 31 жовтня він написав у Twitter.

Це найбільше полювання на відьом за всю американську історію, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Її підтримали майже всі конгресмени з Демократичної партії, а республіканці голосували виключно проти.

Нагадаємо, що представники Демократичної партії США в Конгресі почали імпічмент після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування діяльності в Україні сина демократа Джо Байдена й обіцяв у разі позитивного рішення посприяти щодо надання фінансової та військової допомоги Києву.

Співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент відмовилися близькі соратники Трампа — віце-президент США Майк Пенс та адвокат Рудольф Джуліані. Держдеп Сполучених Штатів повинен впродовж місяця оприлюднити документи, які стосуються України.

Тим часом у Білому домі проводять внутрішню перевірку, щоб встановити осіб, котрі можуть бути причетними до витоку інформації про резонансну телефонну розмову.