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Поліція патрулює у Золотому на Луганщині. Фото: МВС

Група ветеранів-добровольців покинула Золоте — Нацполіція

31 жов 2019, 21:44
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Добровольці, які перебували у місті Золоте й виступали проти розведення сил на Донбасі, виїхали з міста.

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У населеному пункті наразі перебуває всього 10 ветеранів, вони вивезли зброю у супроводі співробітників поліції. Наразі добровольці займаються в Золотому волонтерською діяльністю. Про це заявив заступник голови Національної поліції Вадим Троян в ефірі програми «Нині вже», 31 жовтня повідомляє «Громадське».

Ці волонтери і є ветерани, зараз вони допомагають місцевим мешканцям, наприклад, замовляють волонтерську потребу для цих населених пунктів, роздають її. Зараз вони роблять волонтерську справу, — зазначив Троян.

Наразі в Золотому громадський порядок охороняє взвод бійців Національної гвардії. Позаштатні ситуації зафіксовані не були. За словами Трояна, два останні дні правоохоронці покроково виконують свої поставлені завдання, а бійці ЗСУ — свої.

Нагадаємо, 29 жовтня, на Донбасі стартувало розведення військ, передбачене «формулою Штайнмаєра». О 12.00 підрозділи Збройних сил України відійшли з позицій біля Золотого. За даними сепаратистських ЗМІ, підконтрольні Росії терористи також здійснили передислокацію своїх формувань.

Після цього Тристороння контактна група в Мінську узгодила дату початку розведення військ в районі міста Петрівське Луганської області.

Напередодні розведення військ представники Спільного центру з координації та контролю припинення вогню зафіксували обстріли з боку підконтрольних Росії терористичних формувань.


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