Посольство Ізраїлю в Україні запрацює 1 листопада. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n128843-posolstvo-izrayilu-v-ukrayini-vidnovluie-robotu-u-dypvidomstvi-nazvaly-datu.html

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Посольство Ізраїлю в Україні розпочне знову працювати 1 листопада.

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Ізраїльські посольства та консульства не працювали через страйк дипломатичних представників, однак рішенням суду він був призупинений. Про це 31 жовтня повідомило посольство на власній сторінці у Facebook.

Наша боротьба ще не закінчилася, вона лише тимчасово припинена за рішенням суду. Завтра, у п’ятницю, 1 листопада, ми відновимо роботу посольства на постійній основі, — йдеться в повідомленні.

Раніше посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон повідомляв, що посольства Ізраїлю по всьому світу закрилися, «оскільки нам було відмовлено в базовому фінансовому обґрунтуванні, яке служило для належного виконання нашої роботи».

Нагадаємо, 30 жовтня посольство Ізраїлю в Україні повідомило про тимчасове закриття дипломатичної місії. Дипмісія в Україні закрилоя через бойкот рішення ізраїльського Міністерства фінансів. Це сталося через порушення домовленостей, узгоджених та підписаних 21 липня 2019 року. Консульські послуги дві доби не надавалися, зайти до представництв теж не було можна.

Згодом стало відомо, що того дня Ізраїль закрив свої посольства по всьому світу.