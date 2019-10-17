Пропори України й Ізраїлю. Фото: Front News

https://racurs.ua/ua/n128208-v-odesi-poglumylysya-nad-praporamy-ukrayiny-ta-izrayilu-foto.html

Ракурс

В Одесі невідомі з ножами напали на будівельний об'єкт і понівечили державні прапори України й Ізраїлю.

Loading...

Інцидент стався на Гагарінському плато 16 жовтня. Про це сьогодні повідомляють «Українські новини».

Місцеві мешканці розповіли, що нападників було близько 30 осіб. Вони увірвалися на майданчик, де тривають будівельні роботи. Серед інвесторів цього об'єкту є громадяни Ізраїлю.

Чоловіки були озброєні ножами. Вони порізали банери, розміщені на паркані, після чого без жодних перешкод залишили територію будівництва.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 11 жовтня в Німеччині стався напад на синагогу в Галле. Співробітники німецької поліції і представники уряду кваліфікували його як теракт.