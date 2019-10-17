Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n128230-zelenskyy-dav-kabminu-14-dniv-dlya-rozrobky-zakonoproektiv-schodo-fop.html

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Володимир Зеленський, президент України, доручив Кабінету міністрів у двотижневий термін розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо фізичних осіб — підприємців.

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Уряд повинен забезпечити створення координаційної ради з питань розвитку мікро- та малого підприємництва. До цієї ради мають увійти представники громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу. Про це йдеться в президентському указі № 761/2019.

Президент пропонує збільшити річний ліміт граничного доходу для ФОПів, надати їм право використовувати працю найманих осіб, а також розширити перелік видів діяльності. Крім того, має бути переданий парламенту законопроект стосовно запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП.

Також Зеленський доручив Кабміну вжити необхідних заходів для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів та надання послуг через інтернет та проведення роз’яснення щодо порядку застосування таких процедур. Зазначається, що з 1 січня 2020 року має бути забезпечена можливість тестування платниками податків під час здійснення розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Нагадаємо, 15 жовтня в Офісі президента відбулися консультації представників влади та приватних підприємців. За підсумком заходу глава держави Володимир Зеленський запропонував запровадити мораторій на перевірки фізичних осіб-підприємців (ФОП) усіх категорій, крім «ризикових», терміном на два роки.