Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n128230-zelenskiy-dal-kabminu-14-dney-dlya-razrabotki-zakonoproektov-po-flp.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, поручил Кабинету министров в двухнедельный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно физических лиц — предпринимателей.

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Правительство должно обеспечить создание координационного совета по вопросам развития микро — и малого предпринимательства. До этого совета должны войти представители общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса. Об этом говорится в президентском указе № 761/2019.

Президент предлагает увеличить годовой лимит предельного дохода для ФЛП, предоставить им право использовать труд наемных лиц, а также расширить перечень видов деятельности. Кроме того, должен быть передан в парламент законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП.

Также Зеленский поручил Кабмину принять необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров и предоставления услуг через интернет и проведение разъяснения относительно порядка применения таких процедур. Отмечается, что с 1 января 2020 года должна быть обеспечена возможность тестирования плательщиками налогов во время осуществления расчетных операций бесплатного программного решения для программных регистраторов расчетных операций.

Напомним, 15 октября в Офисе президента состоялись консультации представителей власти и частных предпринимателей. По итогам мероприятия глава государства Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме «рисковых», сроком на два года.