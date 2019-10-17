Флаги Украины и Израиля. Фото: Front News

https://racurs.ua/n128208-v-odesse-nadrugalis-nad-flagami-ukrainy-i-izrailya-foto.html

Ракурс

В Одессе неизвестные с ножами напали на строительный объект и изрезали государственные флаги Украины и Израиля.

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Инцидент произошел на Гагаринском плато 16 октября. Об этом сегодня сообщают «Українські новини».

Местные жители рассказали, что нападавших было около 30 человек. Они воровались на площадку, где проходят строительные работы. Среди инвесторов этого объекта есть граждане Израиля.

Мужчины были вооружены ножами. Они изрезали баннеры, размещенные на заборе, после чего без каких-либо препятствий покинули территорию.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, 11 октября в Германии произошло нападение на синагогу в Галле, в результате которого погибли два человека. Сотрудники немецкой полиции и представители правительства квалифицировали его как теракт.