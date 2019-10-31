Пожежа в потязі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n128842-na-jytomyrschyni-zagorivsya-potyag-iz-pasajyramy-video.html

Ракурс

У Житомирській області 31 жовтня сталася пожежа в пасажирському потягу.

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Сьогодні ввечері загорівся приміський потяг сполученням «Коростень-Житомир». Загоряння сталося приблизно о 18.25, за 10 хвилин після того, як поїзд вирушив із Коростеня. Вогонь охопив перший та останній вагони. Про це стверджують очевидці події, повідомляє Житомир.info.

Люди були змушені оперативно покинути вагони. Причина пожежі наразі невідома. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій поки не коментували подію.

На відео, яке очевидці опублікували в YouTube, видно, що над одним із вагонів здіймається стовп вогню, а іскри сиплються на всі боки.

Нагадаємо, восени 2018 року у Рівненській області горів пасажирський дизель-потяг сполученням «Удрицьк-Сарни-Здолбунів». Вогонь знищив кабіну машиніста та один із вагонів. На щастя, тоді внаслідок події ніхто не постраждав.