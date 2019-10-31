На Житомирщине загорелся поезд с пассажирами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n128842-na-jitomirschine-zagorelsya-poezd-s-passajirami-video.htmlРакурс
В Житомирской области 31 октября произошел пожар в пассажирском поезде.
Сегодня вечером загорелся пригородный поезд сообщением «Коростень-Житомир». Возгорание произошло примерно в 18.25, за 10 минут после того, как поезд отправился из Коростеня. Огонь охватил первый и последний вагоны. Об этом утверждают очевидцы происшествия, сообщает Житомир.info.
Люди были вынуждены оперативно покинуть вагоны. Причина пожара пока неизвестна. В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пока не комментировали произошедшее.
На видео, которое очевидцы опубликовали в YouTube, видно, что над одним из вагонов поднимается столб огня, а искры сыплются во все стороны.
Напомним, осенью 2018 года в Ровенской области горел пассажирский дизель-поезд сообщением «Удрицк-Сарны-Здолбунов». Огонь уничтожил кабину машиниста и один из вагонов. К счастью, тогда в результате происшествия никто не пострадал.