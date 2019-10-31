Пожар в поезде. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n128842-na-jitomirschine-zagorelsya-poezd-s-passajirami-video.html

Ракурс

В Житомирской области 31 октября произошел пожар в пассажирском поезде.

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Сегодня вечером загорелся пригородный поезд сообщением «Коростень-Житомир». Возгорание произошло примерно в 18.25, за 10 минут после того, как поезд отправился из Коростеня. Огонь охватил первый и последний вагоны. Об этом утверждают очевидцы происшествия, сообщает Житомир.info.

Люди были вынуждены оперативно покинуть вагоны. Причина пожара пока неизвестна. В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пока не комментировали произошедшее.

На видео, которое очевидцы опубликовали в YouTube, видно, что над одним из вагонов поднимается столб огня, а искры сыплются во все стороны.

Напомним, осенью 2018 года в Ровенской области горел пассажирский дизель-поезд сообщением «Удрицк-Сарны-Здолбунов». Огонь уничтожил кабину машиниста и один из вагонов. К счастью, тогда в результате происшествия никто не пострадал.