Посольство Израиля в Украине возобновляет работу: в дипведомстве назвали датуhttps://racurs.ua/n128843-posolstvo-izrailya-v-ukraine-vozobnovlyaet-rabotu-v-dipvedomstve-nazvali-datu.htmlРакурс
Посольство Израиля в Украине начнет снова работать 1 ноября.
Израильские посольства и консульства не работали из-за забастовки дипломатических представителей, однако решением суда она была приостановлена. Об этом 31 октября сообщило посольство на собственной странице в Facebook.
Наша борьба еще не закончилась, она лишь временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе, — говорится в сообщении.
Ранее посол Израиля в Украине Йоэль Лион сообщал, что посольства Израиля по всему миру закрылись, «поскольку нам было отказано в базовом финансовом обосновании, которое служило для надлежащего выполнения нашей работы».
Напомним, 30 октября посольство Израиля в Украине сообщило о временном закрытии дипломатической миссии. Дипмиссия в Украине закрылась из-за бойкота решения израильского Министерства финансов. Это произошло из-за нарушения договоренностей, согласованных и подписанных 21 июля 2019 года. Консульские услуги двое суток не предоставлялись, зайти в представительства тоже нельзя.
Впоследствии стало известно, что в тот день Израиль закрыл свои посольства по всему миру.