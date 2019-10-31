Посольство Израиля в Украине заработает 1 ноября. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n128843-posolstvo-izrailya-v-ukraine-vozobnovlyaet-rabotu-v-dipvedomstve-nazvali-datu.html

Ракурс

Посольство Израиля в Украине начнет снова работать 1 ноября.

Loading...

Израильские посольства и консульства не работали из-за забастовки дипломатических представителей, однако решением суда она была приостановлена. Об этом 31 октября сообщило посольство на собственной странице в Facebook.

Наша борьба еще не закончилась, она лишь временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе, — говорится в сообщении.

Ранее посол Израиля в Украине Йоэль Лион сообщал, что посольства Израиля по всему миру закрылись, «поскольку нам было отказано в базовом финансовом обосновании, которое служило для надлежащего выполнения нашей работы».

Напомним, 30 октября посольство Израиля в Украине сообщило о временном закрытии дипломатической миссии. Дипмиссия в Украине закрылась из-за бойкота решения израильского Министерства финансов. Это произошло из-за нарушения договоренностей, согласованных и подписанных 21 июля 2019 года. Консульские услуги двое суток не предоставлялись, зайти в представительства тоже нельзя.

Впоследствии стало известно, что в тот день Израиль закрыл свои посольства по всему миру.