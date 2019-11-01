Новини України

Гончарук розповів, коли Кабмін погодить із Зеленським бюджет на 2020 рік. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128847-goncharuk-rozpoviv-koly-kabmin-pogodyt-iz-zelenskym-budjet-na-2020-rik.html

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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, анонсував зустріч з президентом Володимиром Зеленським, на якій буде узгоджений бюджет на 2020 рік. За його словами, це відбудеться в найближчі вихідні.

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Глава українського уряду зазначив, що в п’ятницю і суботу Кабінет міністрів проведе відповідні наради. Про це він сказав в програмі «Право на владу» на каналі «1+1».

Остаточні цифри уряд представить Верховній Раді наступного тижня, додав він.

Ми маємо намір на цих вихідних прийняти остаточну редакцію бюджету, яку ми будемо вносити в парламент, — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, що державний бюджет на 2020 рік попередньо схвалили 18 жовтня у Верховній Раді. Тоді чиновники відзначили, що його взяли на основі макроекономічного прогнозу, який склав попередній Кабмін, і обіцяли його відкоригувати.

Минулого тижня Гончарук повідомив, що курс долара на 2020 рік згідно з новими макроекономічними прогнозами складе 27 грн за дол. В консервативному варіанті прогнозу передбачається зростання економіки в наступному році на 3,7%. За оптимістичним сценарієм наступного року ВВП України має зрости на 4,8%.