Трамп планирует зачитать американцам стенограмму разговора с Зеленским. Фото: CNN

https://racurs.ua/n128849-tramp-planiruet-zachitat-amerikancam-stenogrammu-razgovora-s-zelenskim.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, хочет поделиться с американскими гражданами стенограммой скандального разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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По словам американского президента, его разговор с Зеленским был «хорошим». Трамп не исключил, что зачитает стенограмму в прямом эфире. Об этом он сказал в интервью Washington Examiner.

Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать, — сказал он.

При этом Трамп в очередной раз заявил о том, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в рамках дела по импичменту. По мнению американского лидера, они занимаются «мошенничеством» и «обманом».

Как известно, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал, который стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление. Трамп назвал это заявление фейковой новостью, но скандал уже было не остановить.

Напомним, Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.