Засідання Верховної Ради. Фото: donpress.com

https://racurs.ua/ua/n128850-verhovna-rada-rozglyadaie-postanovu-pro-parlamentski-sluhannya-z-pryvodu-vidkryttya-rynku-zemli.html

Ракурс

Верховна Рада України 1 листопада проводить чергове пленарне засідання.

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Сьогодні народні обранці планують розглянути проект постанови про парламентські слухання на тему «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення». Мета слухань — привернення уваги органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадськості та експертного середовища до проблемних питань обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні. Про це повідомляється в пояснювальній записці закону.

У першому читанні парламентарі розглянуть проект закону № 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Крім того, запланований розгляд закону № 2189 «Про внесення змін до закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», який повинен спростити процедури затвердження перспективних планів формування територій громад областей та АР Крим.

У другому читанні парламентарі спробують ухвалити проект закону № 1041 «Про внесення змін до закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та № 2161 щодо внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект № 2283 «Про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2019 рік». Документом передбачається додаткове фінансування програми «Реструктуризація вугільних шахт» у сумі 1 млрд грн.