Нардеп Богдан Яременко. Фото: dialog.ua

https://racurs.ua/ua/n128852-jinky-nardepa-yaremenka-jurnalisty-opublikuvaly-novu-porciu-lystuvan-skandalnogo-slugy-narodu.html

Ракурс

Нову порцію листування народного депутата України Богдана Яременка з жінками під час засідань Верховної Ради оприлюднили журналісти.

Loading...

Кілька листувань нардепа з жінками зафіксували 29 та 30 жовтня. Подібне за політиком спостерігали ще у вересні. В мережі з’явилися фотографії з екраном телефону, який нібито належить Яременку. Про це повідомляє видання «Букви».

В одній із переписок йдеться про те, що народний депутат домовляється про зустріч з дівчиною. Яременко цікавиться, якому виду алкоголю вона надає перевагу.

В іншому листуванні користувач соціального мережі Ганна Степаницька надіслала нардепу своє фото й написала, що купила комбінезон. Яременко прокоментував фото словом «Непогано» й додав, що Ганну «треба більше робити леді».

Крім того, журналісти зафіксували листування нардепа з жінкою на ім’я Галина. В одному повідомленні, вона переповідала, як до неї піднятися до квартиру й бажала доброго дня Яременку. В іншому листі Галина попросила у політика 10 тис. дол. на купівлю квартири, але політик відмовив їй у цьому.

Ще опублікували листувався з 18-річною дівчиною. Яременко цікавився, «скільки їй потрібно грошей на місяць».

Між тим журналіст Мирослава Барчук прокоментувала позицію президентської фракції «Слуга народу», яка не збирається жодним чином карати Яременка через секс-скандал у Раді, стверджуючи, що це «питання особистого життя» нардепа.

У Facebook вона порушила риторичне питання про те, яку вагу і який авторитет у міжнародних переговорах тепер матиме Яременко, як голова комітету в закордонних справах, якщо в інших країнах подібні скандали призводять до негайних відставок і завершення політичної кар'єри.

Це величезна шкода і підрив позицій нашої парламентської дипломатії. Тому це не про особисте життя. Це про честь і про інтереси держави, — наголосила вона.

Нагадаємо, народний депутат Богдан Яременко потрапив у секс-скандал. Політик 31 жовтня виступив із трибуни Верховної Ради. Спочатку він вибачився перед дружиною, родиною, фракцією і виборцями, які «не заслужили дивитися на це все», а потім пригрозив журналістам і усім, хто публікує фото його листування з повією, ув’язненням за порушення особистих прав.