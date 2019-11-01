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КИУ назвал народных депутатов, которые пропустили 90% голосований Верховной Рады в октябреhttps://racurs.ua/n128885-kiu-nazval-narodnyh-deputatov-kotorye-propustili-90-golosovaniy-verhovnoy-rady-v-oktyabre.htmlРакурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента
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В октябре 13 народных избранников не принимали участия в более чем 90% голосований Верховной Рады.
Этот показатель несколько меньше, чем в сентябре, когда было выявлено 17 таких депутатов, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины, специалисты которого проанализировали показатели участия народных депутатов в голосованиях.
Больше всего таких депутатов во фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» — шестеро. Также в этом списке по четыре внефракционных депутата и по два народных избранника из ВО «Батькивщина» и группы «За будущее».
«Лидером» среди народных избранников по этому показателю оказался депутат из ВО «Батькивщина» Виталий Данилов, который ни разу в октябре не проголосовал.
Показатели участия остальных депутатов из этого перечня следующие:
- Максим Ефимов (внефракционный) — принял участие в 1% голосований;
- Александр Герега («За будущее») — 2%;
- Андрей Деркач (внефракционный) — 2%;
- Антон Яценко («За будущее») — 3%;
- Юлия Левочкина («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 4%;
- Игорь Абрамович («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 4%;
- Вадим Столар («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 5%;
- Сергей Тарута (ВО «Батькивщина») — 6%;
- Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 7%;
- Александр Фельдман («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 9%;
- Сергей Лабазюк (внефракционный) — 10%;
- Федор Христенко («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 10%.
Голосование депутаты пропустили без уважительных причин.
Всего в октябре произошло 476 голосований.
Выборы в действующую Верховную Раду IX созыва состоялись 21 июля.
Напомним, в прошлом месяце больше всего депутатов, которые пропустили более 90% голосований, также было в «Оппозиционной платформе — За жизнь».
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