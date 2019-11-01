Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

КИУ назвал народных депутатов, которые пропустили 90% голосований Верховной Рады в октябре

1 ноя 2019, 18:44
999

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

Loading...

В октябре 13 народных избранников не принимали участия в более чем 90% голосований Верховной Рады.

Этот показатель несколько меньше, чем в сентябре, когда было выявлено 17 таких депутатов, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины, специалисты которого проанализировали показатели участия народных депутатов в голосованиях.

Больше всего таких депутатов во фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» — шестеро. Также в этом списке по четыре внефракционных депутата и по два народных избранника из ВО «Батькивщина» и группы «За будущее».

«Лидером» среди народных избранников по этому показателю оказался депутат из ВО «Батькивщина» Виталий Данилов, который ни разу в октябре не проголосовал.

Показатели участия остальных депутатов из этого перечня следующие:

  • Максим Ефимов (внефракционный) — принял участие в 1% голосований;
  • Александр Герега («За будущее») — 2%;
  • Андрей Деркач (внефракционный) — 2%;
  • Антон Яценко («За будущее») — 3%;
  • Юлия Левочкина («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 4%;
  • Игорь Абрамович («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 4%;
  • Вадим Столар («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 5%;
  • Сергей Тарута (ВО «Батькивщина») — 6%;
  • Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 7%;
  • Александр Фельдман («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 9%;
  • Сергей Лабазюк (внефракционный) — 10%;
  • Федор Христенко («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 10%.

Голосование депутаты пропустили без уважительных причин.

Всего в октябре произошло 476 голосований.

Выборы в действующую Верховную Раду IX созыва состоялись 21 июля.

Напомним, в прошлом месяце больше всего депутатов, которые пропустили более 90% голосований, также было в «Оппозиционной платформе — За жизнь».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Скандальный депутат Яременко слагает полномочия главы комитета, но при одном условии

Народный депутат из «Слуги народа» Богдан Яременко сообщил, что написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам. Однако руководству парламента ее передаст при одном условии

Новости Украины
20:17

Генпрокуратура открыла производство против нардепа Федины из-за призывов к убийству Зеленского (ВИДЕО)

Против народного депутата Софии Федины из «Европейской солидарности» и волонтера Маруси Звиробий правоохранители открыли уголовное производство по фактам их высказываний в адрес президента Украины

Новости Украины
15:00