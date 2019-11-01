https://racurs.ua/n128885-kiu-nazval-narodnyh-deputatov-kotorye-propustili-90-golosovaniy-verhovnoy-rady-v-oktyabre.html

Ракурс

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

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В октябре 13 народных избранников не принимали участия в более чем 90% голосований Верховной Рады.

Этот показатель несколько меньше, чем в сентябре, когда было выявлено 17 таких депутатов, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины, специалисты которого проанализировали показатели участия народных депутатов в голосованиях.

Больше всего таких депутатов во фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» — шестеро. Также в этом списке по четыре внефракционных депутата и по два народных избранника из ВО «Батькивщина» и группы «За будущее».

«Лидером» среди народных избранников по этому показателю оказался депутат из ВО «Батькивщина» Виталий Данилов, который ни разу в октябре не проголосовал.

Показатели участия остальных депутатов из этого перечня следующие:

Максим Ефимов (внефракционный) — принял участие в 1% голосований;

Александр Герега («За будущее») — 2%;

Андрей Деркач (внефракционный) — 2%;

Антон Яценко («За будущее») — 3%;

Юлия Левочкина («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 4%;

Игорь Абрамович («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 4%;

Вадим Столар («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 5%;

Сергей Тарута (ВО «Батькивщина») — 6%;

Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 7%;

Александр Фельдман («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 9%;

Сергей Лабазюк (внефракционный) — 10%;

Федор Христенко («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 10%.

Голосование депутаты пропустили без уважительных причин.

Всего в октябре произошло 476 голосований.

Выборы в действующую Верховную Раду IX созыва состоялись 21 июля.

Напомним, в прошлом месяце больше всего депутатов, которые пропустили более 90% голосований, также было в «Оппозиционной платформе — За жизнь».