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Степные орлы, фото: Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников

Мигрирующие орлы «взыскали» с российских ученых огромную плату за мобильный роуминг (ФОТО)

1 ноя 2019, 19:11
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Тринадцать орлов, мигрировавших на юг из России и Казахстана, привели к расходам на сотни долларов за роуминговые тарифы, когда их перемещения ученые из Российской сети изучения и охраны пернатых хищников отслеживали с помощью GPS-трекеров, которые должны были отправлять SMS-сообщения.

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Соответствующие устройства были разработаны для того, чтобы каждый день отправлять четыре SMS-сообщения с GPS-данными с любого места, чтобы исследователи могли составить карту миграции степных орлов — вида птиц, популяция которого в Евразии уменьшается, сообщает издание Science.

Но когда несколько орлов во время летней миграции осуществили маршруты через удаленные районы Казахстана, где не было мобильной связи, сообщение накапливались, а потом все отправились сразу, когда птицы прибыли в Иран в октябре.

Частота сообщений в Иране была более чем в три раза больше, чем в Казахстане. К тому же стоимость одной SMS из Ирана в роуминге составила почти 0,8 долл. США, что в 5,5 раз дороже SMS из Казахстана и в 25 раз дороже стоимости для ученых SMS внутри России.

Так, после появления в сети мобильной связи одного из орлов расходы на сообщения от него составляли примерно 110 долл. в день.

Степной орел с GPS-трекером на спине, фото: Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников

В результате расходы ученых на отслеживание птиц выбились из годового бюджета. Ученым пришлось использовать платформы краудфандинга для погашения счета. Там они смогли собрать более 1 тыс. долл. Этой суммы было достаточно, чтобы продолжить отслеживать орлов до конца года.

Кроме того, несколько телефонных компаний предложили им предоставление услуг по отправке таких SMS-сообщений бесплатно или по сниженной цене. Один из таких тарифов исследователи в конце концов выбрали.

Напомним, британские ученые недавно установили, что глобальное потепление заставляет десятки видов животных в Европе переселяться.


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