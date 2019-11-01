В районе города Золотое завершилось разведение войск, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n128887-razvedenie-voysk-v-zolotom-zavershilos-shtab-oos-video.html

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Разведение сил в районе города Золотое Луганской области завершилось.

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Войска с обеих сторон отводились зеркально на участке № 2 в районе Золотого. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с помощью беспилотника осуществили верификацию проведенных мероприятий по разведению.

В штабе ООС отметили, что украинские военные в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий или проникновения разведывательно-диверсионных групп противника «дают адекватный ответ» — открывают огонь по противнику.

Отмечается, что враг в течение текущих суток пять раз нарушал режим прекращения огня в зоне проведения ООС. Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Разведение войск в районе Золотого началось 29 октября в 12.00.

Напомним, в украинской стороне Общего центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе сообщили, что разведение войск в районе Золотого происходит для создания зоны безопасности на случай открытия там контрольного пункта въезда-выезда.