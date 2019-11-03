Еліна Світоліна не змогла захистити титул чемпіонки WTA. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n128932-svitolina-prograla-u-finali-turniru-wta-video.html

Ракурс

Еліна Світоліна, перша ракетка України, програла у фіналі Підсумкового турніру WTA в китайському Шеньчжені.

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Українка в двох сетах програла австралійці Ешлі Барті. Перший сет був напруженим, суперниці не давали вийти одна одній уперед, але все ж спортсменка з Австралії перемогла з рахунком 6:4. Про це повідомлялося в трансляції спортивної події.

Другий сет українка програла з рахунком 6:3. Склалося враження, що Світоліна емоційно виснажилася та не змогла налаштуватися на перемогу.

Як відомо, цей поєдинок став другим поспіль фіналом для українки в рамках змагання. У 2018 році у фіналі Підсумкового турніру в Сінгапурі Світоліна обіграла Слоан Стівенс та завоювала титул.

У цьому році краща ракетка України на турнірі WTA в Китаї зуміла перемогти Кароліну Плішкову, Симону Халеп, Софію Кенін й Белінду Бенчич. Її сьогоднішня суперниця Ешлі Барті на шляху до фіналу перемогла Белінду Бенчич, Петру Квітов та поступилася Кікі Бертенс. У півфіналі австралійка обіграла Кароліну Плішкову.

Нагадаємо, Еліна Світоліна 2 листопада вдруге поспіль вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA. У півфіналі змагань українка перемогла Белінду Бенчич зі Швейцарії.