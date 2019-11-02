Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA. Фото: WTA

https://racurs.ua/n128906-svitolina-vyshla-v-final-itogovogo-turnira-wta.html

Ракурс

Элина Свитолина, лучшая теннисистка Украины, второй раз подряд вышла в финал Итогового турнира WTA.

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В полуфинале соревнований украинка играла с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Свитолина обыгрывала соперницу в третьей партии со счетом 4:1, после чего Бенчич отказалась от продолжения из-за травмы. Первый сет украинка проиграла 5:7, а второй выиграла 6:3.

Отметим, что это была четвертая очная встреча теннисисток и вторая победа Свитолиной.

Интересно, что для Свитолиной это был десятый подряд выигранный матч на Итоговых турнирах, что является рекордом соревнований.

В финале Свитолина сыграет против Эшли Барти или Каролины Плишковой.

Напомним, что Свитолина гарантировала себе место в полуфинале после того, как обыграла румынку Симону Халеп со счетом 7:5, 6:3.